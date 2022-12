Juízes mantêm pai afastado do filho seis anos depois de o maltratar

Luís Moreira Hoje às 08:52 Facebook

Relação de Guimarães contraria sentença do Tribunal de Chaves que preconizava reaproximação familiar.

Um homem de Bragança foi impedido pelo Tribunal da Relação de Guimarães (TRG) de estar com o filho, hoje com 12 anos, atendendo a que, até maio de 2016, cometeu maus-tratos sobre ele, pelos quais seria condenado num processo-crime. O recente acórdão da Relação reverteu uma decisão proferida pelo Tribunal de Chaves, num processo de regulação das responsabilidades parentais, que pugnou pela reaproximação entre pai e filho, terminada que estava a proibição de contactos determinada no processo-crime.

A mãe do menor recorreu da decisão de Chaves, levando os desembargadores do TRG a recordarem, no seu acórdão de novembro último, o que se passou até maio de 2016. O pai, João E., agrediu repetidamente o menor com bofetadas e pontapés, às vezes com tal força que o atirava ao chão, e fechava-o num quarto, horas a fio, em pranto. À noite, se o filho chorava, também lhe ralhava e gritava. Não revelava qualquer carinho e, apesar de estar desempregado, nunca cuidava do filho nem brincava com ele, levando-o para casa da mãe.