Juízes reclamam assessoria técnica nos tribunais

A necessidade da Assessoria aos Juízes dominou o discurso do vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura (CSM) no encerramento do XIV Encontro Anual que decorreu esta quinta e sexta-feira em Bragança.

José Lameira destacou que a necessidade da Assessoria é premente e " surge não só, em função dos múltiplos actos processuais a realizar até chegarmos ao Julgamento final, como também, nos conhecimentos técnicos que uma boa e justa sentença pressupõem".

Aquele responsável acrescentou que "a experiência diz-nos que muitas horas foram e são despendidas, em desnecessário trabalho material, do qual o Juiz pode ser libertado", além de que após ter sido já reconhecida a necessidade dos Tribunais serem especializados em função das matérias, "quer ao nível da 1.ª Instância quer ao nível dos Tribunais Superiores, é fundamentalmente dar um passo mais no sentido de obtermos uma Justiça mais célere e de qualidade".

Já na abertura do encontro, ontem, o presidente do CSM, António Joaquim Piçarra, se tinha referido à importância da criação daquele serviço de apoio, pois "falar de assessoria tem sido, há muitos anos, pouco mais do que uma boa conversa de café e que "a realização concreta de algum tipo de assessoria tem sido nula". Os tribunais, à exceção do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional não dispõem destes serviços. A lei prevê a criação e instalação de gabinetes de apoio técnico nas comarcas, mas até hoje nenhum foi instalado.

António Joaquim Piçarra está convicto que dentro de algum tempo será possível avançar com a criação de gabinetes de apoio em algumas comarcas e assessoria técnica para os juízes, mas não quis adiantar o valor do investimento necessário. "Para não assustar", afirmou. "Já ficaria satisfeito se em três ou quatro comarcas, e há preocupação do Conselho em que as comarcas não sejam da mesma zona, tentar que alguma comarca do interior e outras do litoral, umas de maior dimensão e outras de menor dimensão, possam ter assessoria nos próximos tempos", sublinhou António Joaquim Piçarra.

Os juízes reclamam ainda a dotação financeira necessária para criar a assessorias e a dotação dos tribunais dos recursos humanos e técnicos.