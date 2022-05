Engenheiro suspeito de atear 16 incêndios e causar 196 milhões de euros de prejuízo

JN Hoje às 14:59 Facebook

O engenheiro que está a ser julgado por 16 crimes de incêndio florestal, entre 22 de junho de 2017 e 18 de julho de 2021, nos concelhos da Sertã e de Proença-a-Nova, é suspeito de ter causado um prejuízo de 196 milhões de euros. Os fogos atingiram 63 mil hectares.

Segundo a acusação, do Ministério Público de Castelo Branco, o arguido, usando artefactos incendiários caseiros, deflagrou 16 incêndios florestais entre 2017 e 2021. A área ardida atingiu um total de 63 914,04 hectares (639 milhões de m2), primordialmente situada nos concelhos da Sertã e Proença-a-Nova.

Com esta conduta, o arguido causou prejuízos no valor total de 196 526 580,00€. Foi ainda elaborado pelo Ministério Público um pedido de indemnização civil a favor do Estado no valor de 4 418 480,93€.

O arguido está em prisão preventiva e encontra-se neste momento a ser julgado no Juízo Central Criminal de Castelo Branco, tendo já confessado a autoria de 15 dos 16 crimes pelos quais vem acusado.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público de Castelo Branco, com a coadjuvação da Diretoria do Centro da PJ (Coimbra).