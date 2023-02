Julgado por traficar potente droga sintética em Beja

Teixeira Correia Hoje às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Charin Khokkhunthod, um cidadão da Tailândia, de 41 anos, começa a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de Beja, acusado do tráfico de estupefacientes, pela venda de comprimidos YABA, uma combinação de metanfetamina e cafeína que se torna numa droga muito poderosa e viciante.

A profissão de apanhador de amêijoa por conta própria no estuário do Tejo manifestada pelo arguido, residente no Samouco-Montijo, não era mais do uma capa para esconder das autoridades a atividade ilícita que desenvolvia em São Teotónio, no concelho de Odemira, quando foi detido em 11 de março de 2022.

Na altura da detenção, a GNR apreendeu ao arguido 2.830 comprimidos YABA, 663,07 euros, uma arma branca, duas balanças de precisão, 109 sacos de blisters para embalar os comprimidos, um cachimbo de vidro, isqueiros e a viatura que conduzia sem ter carta.

PUB

Em fevereiro de 2021 o arguido já tinha sido detido na posse de 250 comprimidos de YABA, mas foi levado a tribunal e libertado.

Em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja, o cidadão tailandês está acusado dos crimes de tráfico e de condução de veículo sem habilitação legal, pedindo Ministério Público que lhe seja aplicada a pena acessória de expulsão território nacional.