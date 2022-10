Julgados por difamar tenente do Exército com partilhas de pornografia

Alexandre Panda Hoje às 07:48 Facebook

Fotos da oficial foram associadas a vídeos de atriz de filmes de cariz sexual parecida com a vítima. Ficheiros foram amplamente difundidos em grupos de WhatsApp e Telegram.

Onze utilizadores da rede social WhatsApp vão ser julgados pelo Tribunal de Braga por difamação agravada e fotografias ilícitas. Estão acusados de terem partilhado fotos de uma tenente do Exército português, num conjunto de ficheiros que incluía um vídeo de cariz sexual de uma atriz pornográfica, muito parecida com a militar. A associação das fotos da tenente ao vídeo pornográfico dava a entender que a oficial do Exército era a mulher filmada em cenas sexuais. Mas não era.

Os onze arguidos, residentes em vários pontos do país, com idades entre os 26 e os 43 anos, eram utilizadores de grupos de WhatsApp, a rede social que permite fazer partilhas encriptadas de todo o tipo de conteúdos.