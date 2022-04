Julgamento de corrupção na morgue de Aveiro adiado devido a mudança na lei 

Alteração recente do Código de Processo Penal motiva atraso em mais um julgamento. São arguidas agências funerárias de Aveiro, Águeda, Estarreja, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro e Vagos.

O julgamento de um caso de corrupção na morgue de Aveiro, que tem como arguidos nove agentes funerários, respetivas empresas e dois funcionários da casa mortuária do hospital público local, foi esta terça-feira adiado, no Tribunal de Aveiro, para 17 de maio. Em causa, à semelhança do que já aconteceu noutros tribunais, está uma alteração recente do Código de Processo Penal. Segundo a mesma, os gerentes das empresas que são arguidas num processo não podem representá-las, se também eles forem arguidos individualmente.

À luz da alteração da lei - que entrou em vigor há pouco mais de um mês -, o coletivo de juízes estipulou que as nove agências funerárias arguidas no processo terão que indicar, nos próximos cinco dias, um novo representante de cada uma. Isto porque os seus gerentes, que também são arguidos, não as podem representar em tribunal (como era possível anteriormente). Se ninguém for designado para o efeito, caberá ao tribunal nomear um representante da firma.