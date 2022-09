Julgamento de divulgação de e-mails do Benfica arranca com arguidos em silêncio

O diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, o ex-diretor-geral do Porto Canal, Júlio Magalhães, e o atual diretor de conteúdos da estação, Diogo Faria, optaram, esta sexta-feira, por não falar na primeira sessão do julgamento criminal pela divulgação naquele canal, há mais de quatro anos, de e-mails do Benfica.

Francisco J. Marques, de 56 anos, responde por seis crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, três dos quais agravados, e um de acesso indevido; Júlio Magalhães, de 59 e atualmente jornalista noutra estação de televisão, por três crimes de violação de correspondência ou telecomunicações agravados; e Diogo Faria, de 32, por um crime de violação de correspondência ou telecomunicações e um de acesso indevido. Estão ainda os três acusados de ofensa a pessoa coletiva.

O julgamento decorre em Lisboa e, se vierem a ser condenados, os arguidos incorrem em pena de prisão ou multa.

PUB

Em causa está a divulgação em 22 episódios do programa Universo Porto de Bancada, entre 18 de abril de 2017 e 20 de fevereiro de 2018, de mensagens de correio eletrónico que terão sido retiradas ilicitamente do sistema informática e remetidas anonimamente a Francisco J. Marques. O objetivo seria a denúncia de um alegado "polvo encarnado" no mundo de futebol. A fonte da informação, que disponibilizou 20 gigabytes de dados, nunca foi identificada.

Os e-mails foram divulgados por Francisco J. Marques, então comentador assíduo no Universo Porto de Bancada, e selecionados por Diogo Faria. Júlio Magalhães foi acusado pelo Ministério Público por, conhecendo o conteúdo do programa, não ter impedido a sua emissão. O processo começou após queixa do Benfica e de outros envolvidos.

Alegam "interesse público"

"Não são os e-mails que estão aqui em apreciação nem a narrativa que [os arguidos] criaram: são as suas condutas e os factos", salientou esta sexta-feira, na sua exposição introdutória em tribunal, o advogado do Benfica, da Benfica SAD, e da Benfica Estádio, assistentes no processo.

Para Rui Patrício, não só o programa em causa não era "noticioso", como Francisco J. Marques e Diogo Faria "selecionaram" e "truncaram" as mensagens "de forma a criar uma narrativa".

"É falsa a ideia que agiram por razões de interese público. [...] Agiram motivados por interesses particulares, essencialmente os do F. C. Porto no âmbito da referida rivalidade clubística com o Benfica", acrescentou, alegando que a divulgação "prejudicou" até "investigações em curso".

Seleção não foi "acrítica"

Na resposta, o advogado dos três arguidos, Nuno Brandão, reconheceu que, atendendo ao volume de dados, houve, "naturalmente", uma "seleção de e-mails, mas não acrítica". "A informação foi divulgada com o critério de informar o público de práticas ilegais e antiéticas", sustentou, insistindo que foi revelada a "podridão" no futebol.

"Os divulgadores das mensagens não são jornalistas, mas não são só os jornalistas que têm direito à liberdade de expressão. Não é preciso ser-se jornalista para divulgar factos de interesse público", concluiu.

O julgamento continua a 3 de outubro de 2022, com as declarações dos representantes das assistentes e as primeiras testemunhas. Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria foram, por residirem no Grande Porto e terem ali o seu local de trabalho, dispensados pelo tribunal de comparecer nas próximas sessões do julgamento, em Lisboa.