Julgamento de Rui Pinto: tribunal ouve advogado Aníbal Pinto

A segunda sessão do julgamento de Rui Pinto, marcada para esta terça-feira, foi agendada para continuar a ouvir Aníbal Pinto. O advogado, acusado de tentativa de extorsão à Doyen, reclama inocência.

Rui Pinto deve marcar presença, embora não entre pela porta do campus de Justiça de Lisboa onde estão os jornalistas. Na primeira sessão, o "hacker" usou um colete à prova de bala.

Aníbal Pinto, acusado de tentativa de extorsão à Doyen juntamente com Rui Pinto, reclamou inocência na primeira sessão. "Não cometo crimes, sou uma pessoa séria", disse o advogado, à saída do complexo, no passado dia 4.