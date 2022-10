Julgamento de Varandas por ter chamado bandido a Pinto da Costa foi adiado

Frederico Varandas já não vai sentar-se esta quarta-feira no banco dos réus do Tribunal do Bolhão. O julgamento do presidente do Sporting acusado de ofender a honra de Pinto da Costa por ter chamado "bandido" ao líder do F. C. Porto, foi adiado sem nova data marcada.

Foi o presidente do emblema leonino quem pediu o adiamento, alegando nunca ter sido notificado da data do início do julgamento. Num requerimento dirigido ao juiz e elaborado pelos advogados de Frederico Varandas, o líder do Sporting garante que apenas tomou conhecimento do arranque do julgamento na comunicação social, na passada sexta-feira.

Confirmou essa informação junto do advogado de Pinto de Costa e verificou que a acusação foi remetida para uma morada onde não vive há muitos anos. O despacho, enviado por correio registado, foi devolvido ao Tribunal do Bolhão, com a indicação "não aberto".

"Sucede que a razão pela qual tal correspondência nunca chegou ao seu destinatário, antes vindo devolvida, prende-se com o facto de a morada para a qual a mesma foi remetida - muito embora correspondendo à morada constante do TIR [termo de identidade e residência] prestado pelo Arguido - ser morada na qual este há longos anos não reside", garante o requerimento.

O líder leonino também assegura que o seu advogado não se encontra registado na plataforma informática de suporte à atividade dos tribunais, chamada "Citius". Como tal, alega que o defensor também não tomou conhecimento da data de julgamento.

Pediu ao juiz que adiasse o início do julgamento para poder apresentar contestação e arrolar testemunhas. O JN sabe que o magistrado atendeu ao pedido de Varandas e ainda não marcou nova data.

Frederico Varandas vai ser julgado pelo crime de difamação por ter chamado "bandido" a Pinto da Costa, em outubro de 2020, numa deslocação do Sporting aos Açores.

"Todos os portugueses merecem que isto seja dito: pode ter um grande sentido de humor, ser culturalmente acima da média, ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido. No final será recordado como um bandido", disse Varandas, que já foi condenado pelo Concelho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma suspensão de 45 dias e uma multa de 7650 euros.