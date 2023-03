Julgamentos adiados por avaria no sistema de gravações

Luís Moreira Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Diligências têm sido canceladas nos casos em que ocorrem fora do tribunal de origem. Dirigente sindical afirma que o problema se arrasta há três meses.

A impossibilidade de se proceder à gravação de megajulgamentos que se realizam fora do tribunal de origem motivou vários adiamentos na última semana, entre os quais o do processo da extinta Associação Industrial do Minho, em Barcelos.

Fonte judicial disse ao JN que nenhuma das três audiências marcadas pôde ser realizada por problemas com o sistema de gravação no Citius.