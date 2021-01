Junta do Centro Histórico assaltada duas vezes numa semana

JN Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

As instalações da União de Freguesia do Centro Histórico do Porto, na rua de Gonçalo Cristóvão, foram assaltadas na madrugada de hoje. É a segunda vez numa semana e o presidente pede mais policiamento face a sentimento de insegurança.

O alerta foi dado hoje de manhã, à chegada dos primeiros funcionários. Os ladrões partiram o vidro lateral da porta de acesso às instalações da Junta mas não conseguiram entrar pelo que o alarme não soou.

Na semana passada, a antiga Junta de Freguesia de Santo Ildefonso já havia sido alvo de um assalto. Dessa vez, um ladrão terá conseguido entrar nas instalações. Durante a noite, remexeu os vários gabinetes à procura de bens valiosos. Levou telemóveis e um chaveiro. Ainda comeu o almoço de uma funcionária e bebeu vinho do Porto, levando também a garrafa.

O ladrão viria a ser detido no Viso. A polícia foi chamada porque estava a exibir-se perante alunos. Foi detido e tinha em sua posse um telemóvel furtado nas instalações da União, pelo que foi possível ligá-lo ao crime.

Mais patrulhamento pede autarca

O presidente da União de Freguesias diz que a situação começa a ser "preocupante" e pede mais policiamento de proximidade. "Há muito que a população se queixava de insegurança. Agora até a Junta é um alvo", lamentou António Fonseca.

O autarca salienta que a desertificação e o encerramento de muitos estabelecimentos criaram condições para o sentimento de insegurança. "Há ruas que estão abandonadas e há lojistas que todos os dias levam artigos de valor para casa com medo", conta o presidente da União de Freguesias.

PUB

"O assalto à Junta - o segundo numa semana - é mais uma prova de que a videovigilância é urgente e importante. Até lá tem de haver maior rotina de patrulhamento, mais polícias na rua", pede o autarca.