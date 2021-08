Junta faz o funeral de homem deixado no hospital de Viseu há três semanas

José Ricardo Ferreira Hoje às 08:02 Facebook

Autarca de São Pedro de France chamado para ajudar a encontrar família, que não terá posses para o enterro.

O corpo de um homem, com cerca de 60 anos, está há mais de três semanas na morgue do Centro Hospitalar Tondela-Viseu porque não foi "reclamado", nem identificado pela família. Morreu na Urgência do hospital onde dera entrada depois de se ter sentido mal.

Como ninguém reclamou o cadáver, a Junta de Freguesia de São Pedro de France, em Viseu, teve que intervir, por temer que o indivíduo fosse sepultado fora da localidade por ordem do tribunal.