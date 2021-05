Jurisprudência sem consenso: pode Rui Moreira perder o mandato?

Inês Banha Hoje às 09:08 Facebook

Decisões dos tribunais sobre o mandato a que se refere a condenação dividem juristas. Em causa está o caso Selminho.

Pode ou não Rui Moreira, na eventualidade de uma recandidatura vitoriosa à Câmara Municipal do Porto (CMP) nas autárquicas deste ano, vir a perder o próximo mandato se, enquanto o exercer, for condenado por prevaricação no caso Selminho?

Para o advogado do autarca, Tiago Rodrigues Bastos, a resposta só pode ser não, mas, nos últimos anos, foram pelo menos dois os presidentes de câmara obrigados a abandonar o cargo em consequência de crimes praticados em mandatos anteriores. A questão, reconhecem vários juristas consultados pelo JN, não é consensual na jurisprudência.