Justiça acelera investigações nos clubes para evitar prescrições

Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Os principais negócios do futebol português começaram a ser escrutinados pela Autoridade Tributária (AT) em 2016, e vários deles levaram à abertura de inquéritos por parte do Ministério Público (MP), mas nenhum foi ainda concluído com acusação, não tendo ocorrido, também, liquidações de impostos em falta por parte do Fisco.

Com os prazos de prescrição dos impostos a correr (mais alargados em caso de crime), na AT aguarda-se que o MP consiga concluir alguns dos inquéritos, por fraude fiscal e branqueamento, e possa devolver-lhe os dossiês com a documentação necessária para proceder à liquidação dos impostos.

A revista "Sábado" noticiou ontem que as investigações, que envolvem os principais clubes de futebol profissional, foram organizadas em cinco mega-inquéritos. E o que estará mais avançado, segundo a mesma fonte, é o que resultou da junção de oito inquéritos de 2017 e 2018 e visa contratos de atletas do F. C. Porto.