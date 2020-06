Justiça admite livrar TAP de pagar por atraso em voo

Inês Banha Hoje às 09:26 Facebook

Passageiro mordeu outro, avião foi desviado e viagem a seguir atrasou. Tribunal europeu admite "circunstância extraordinária". Tribunal de Lisboa vai decidir.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) admite que a TAP pode não ser obrigada a indemnizar um passageiro que, devido a um atraso no voo do seu destino inicial - Fortaleza, no Brasil - para Lisboa, chegou um dia depois do previsto ao seu destino final: Oslo (Noruega).

A decisão será do Tribunal Judicial de Lisboa, mas a posição do TJUE abre porta a que o comportamento violento de um passageiro num voo anterior ao do lesado possa livrar uma companhia aérea de o compensar financeiramente por um atraso superior a três horas.