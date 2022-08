Justiça investiga morte de mulher grávida em Lisboa

JN Hoje às 17:06 Facebook

O Ministério Público abriu um inquérito à morte de uma mulher grávida após ter sido transferida do Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier, em Lisboa. Foi determinado ainda a realização de autópsia ao cadáver da mulher, revelou a Procuradoria-Geral da República.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde anunciou também que vai analisar o caso, para perceber "a razão pela qual a utente foi transferida", "quem foram os responsáveis pela decisão de transferência e sob que pressupostos clínicos asseguraram que a utente poderia ser transferida em segurança", "qual era a situação do Serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria na data da transferência da utente", "em que circunstâncias ocorreu a morte" e se "existiam soluções alternativas e mais seguras à transferência da utente".

Uma mulher grávida morreu no sábado depois de ter sido transferida na terça-feira do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, por ausência de vagas no serviço de neonatologia.

Durante a viagem, ocorreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido realizados trabalhos de reanimação no transporte.

Segundo um comunicado do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), já no Hospital São Francisco Xavier a grávida foi "submetida a uma cesariana urgente, tendo o recém-nascido, de 722 gramas, ido para a unidade de cuidados intensivos neonatais por prematuridade".

"A mãe ficou internada nos cuidados intensivos, vindo a falecer", indicou o CHULN, enviando "as mais sentidas condolências à família".