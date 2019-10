Justiça não encontra crime em negócio de terrenos que rendeu milhões num dia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-vereador de Valongo ilibado em caso de compra e venda que gerou lucro de milhões em apenas 24 horas.

Jaime Resende, ex-autarca em Matosinhos, comprou, em 2007, 18 terrenos por 4,2 milhões de euros e, no mesmo dia, vendeu-os a um fundo de investimento ligado ao Santander por seis milhões. O negócio, que poderia chegar aos 20 milhões e gerar um lucro de 16 milhões, só foi possível porque o então vereador do Urbanismo da Câmara de Valongo, José Luís Pinto, assinou uma carta a garantir que a Autarquia tinha a intenção de, no âmbito da alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), transformar em zona industrial aquela área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN).

O caso chegou ao Ministério Público que, num primeiro inquérito, deu como assente que Jaime Resende não cometeu qualquer ilegalidade, e, num segundo despacho agora conhecido, entendeu não haver prova para acusar José Luís Pinto por tráfico de influência e participação em negócio.