Justiça protege 27 pessoas em perigo de vida

Alexandre Panda Hoje às 07:37 Facebook

Twitter

Partilhar

São testemunhas com uma importância crucial para a Justiça. As informações que estão dispostas a dar colocam-nas em risco de vida. E também às suas famílias. Trata-se de 17 testemunhas e 10 familiares, num total de 27 pessoas.

Rui Pinto, que aceitou colaborar com a Justiça e a Polícia Judiciária em diversos processos de crimes económico-financeiros, é uma das testemunhas que beneficiam atualmente destes programas confidenciais, onde tudo é feito sem telefonemas, nem e-mails.

No âmbito destes programas especiais, o Estado permite mudar radicalmente de vida, com alteração de morada, de nome, de profissão e até de rosto, com a realização de cirurgias plásticas.