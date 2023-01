Justiça vai pedir levantamento da imunidade do deputado do PSD Pinto Moreira

Hoje às 21:25 Facebook

O Ministério Público (MP) está a preparar o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado Joaquim Pinto Moreira, ex-presidente da Câmara de Espinho.

A Assembleia da República (AR) não tinha recebido nenhuma solicitação a pedir o levantamento da imunidade parlamentar até ao final da tarde desta terça-feira mas, sabe o JN, o pedido do MP deverá dar entrada em breve. Em causa estão as buscas à Câmara de Espinho, que o agora parlamentar do PSD presidiu entre 2009 e 2017. Caso se confirme, será a quarta vez que a imunidade de Pinto Moreira é levantada nesta legislatura - as outras três foram para depor como testemunha.

Ao que o JN apurou, o MP evitou fazer o pedido de levantamento da imunidade há mais tempo de forma a não chamar atenções para a investigação. Quando der entrada na AR, o pedido será encaminhado para o gabinete do presidente, Augusto Santos Silva. Este fá-lo-á chegar à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, presidida pela ex-ministra e deputada do PS Alexandra Leitão.