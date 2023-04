Laboratórios cozinhavam droga para o "Barão da Pasteleira" dia e noite

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:38 Facebook

O "Barão da Pasteleira" montou três laboratórios clandestinos para "cozinhar" grandes quantidades de cocaína e heroína, que vendia a consumidores no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto.

Estes locais, situados em residências arrendadas para o efeito na Maia e Matosinhos, eram geridos por três colaboradores diretos de Fábio Ribeiro, líder da rede "Pica-Pau/Picolé", conhecido por "Crilim". Todos os "cozinheiros" foram detidos pela PSP, no final de março do ano passado, e já estão a ser julgados por tráfico de droga. No banco dos réus estão sentados outros três elementos da organização, que arrendaram as habitações sabendo que seriam usadas para preparar e embalar o produto estupefaciente.

"Crilim", que se manteve em liberdade até a semana passada, sempre se mostrou cauteloso e para evitar cair nas malhas da lei não tocava na droga. Entre 2021 e 2022, também manteve a preparação da cocaína e heroína longe da Pasteleira Nova, bairro vigiado, quase em permanência, pela PSP. A droga, comprada em elevado estado de pureza, era misturada com paracetamol, cafeína, bicarbonato de sódio e fenacetina, assim como embalada em doses individuais, em casas arrendadas em Pedrouços, Senhora da Hora e Leça da Palmeira.