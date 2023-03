Ladrão apanhado após esconder-se em café com 350 euros em mala roubada

Um homem de 76 anos foi alvo de um roubo por esticão na via pública em Setúbal por um homem com 40 anos que lhe levou uma mala que tinha no interior 350 euros. Um popular que assistiu ao roubo seguiu o ladrão e reteve-o num estabelecimento comercial, um café, onde o suspeito se refugiu com a mala.

A PSP de Setúbal foi alertada pela testemunha que reteve o suspeito no estabelecimento comercial, não o deixando fugir. No local, os agentes da PSP detiveram o homem, com 40 anos, por roubo e restituíram a mala, que tinha ainda vários documentos pessoais, à vítima.

O suspeito tinha ainda na sua posse duas armas brancas e foi presente a tribunal, tendo sido libertado com Termo de Identidade e Residência.