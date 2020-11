Ladrão de supermercado procurado foge do posto da GNR e é capturado

Rogério Matos Hoje às 12:37 Facebook

Um homem de 42 anos foi detido pela GNR à saída de um supermercado em Vila Nova de Santo André com bens furtados e já no posto conseguiu escapar. Foi novamente capturado e conduzido ao estabelecimento prisional para cumprimento de prisão preventiva sobre um outro processo.

O caso ocorreu na tarde deste sábado. O suspeito, referenciado por furtos em supermercados, saiu duma superfície comercial com um carrinho recheado de bens furtados. Segundo apurou o JN, o homem aproveitou um momento em que havia menos vigilância no interior e colocou-se em fuga. Seria este o modus operandi do suspeito em furtos semelhantes.

A GNR acorreu ao local e intercetou o suspeito ainda no parque de estacionamento exterior da superfície comercial. Foi detido e conduzido ao posto local de Vila Nova de Santo André. Aqui, enquanto era identificado, conseguiu escapar e colocou-se em fuga. Os detalhes da fuga são desconhecidos, mas o suspeito foi intercetado pelos militares e regressou ao posto.

Após a identificação, os militares aperceberam-se de que recaia sobre o suspeito um mandado de detenção para cumprimento de prisão efetiva por um outro processo. Foi encaminhado para o estabelecimento prisional, onde se encontra atualmente.