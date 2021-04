Ladrão fere dona de mercearia na Amadora com garrafa partida

Inês Banha Hoje às 15:23 Facebook

A proprietária de uma mercearia na Reboleira, Amadora, foi, este domingo, atacada com uma garrafa partida por um ladrão que apanhou a assaltar o seu estabelecimento. O suspeito, que atingiu ainda outro homem, foi detido pela PSP.

As vítimas, com cerca de 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transferidos para o Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários da Amadora, que se deslocaram ao local.

O suspeito, de 33 anos, terá partido o vidro da porta da mercearia para entrar no estabelecimento. Ainda terá conseguido subtrair alguns bens, mas acabou por ser surpreendido pela dona do estabelecimento e uma outra pessoa. Terá sido nessa altura que os atacou, atingindo a mulher na perna e o homem no pescoço e num braço com uma garrafa de vidro partida, descreveu, ao JN, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente aconteceu pelas 12.15 horas na Rua José Estêvão, perto da estação de comboios da Reboleira.