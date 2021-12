Ladrão que roubou carro de patrulha libertado com apresentações diárias

Alexandre Panda Hoje às 12:44 Facebook

O homem de 22 anos, detido por furto qualificado e resistência e coação de funcionário em Gaia, após ter roubado um carro de patrulha no posto da GNR de Arcozelo, Vila Nova de Gaia, onde acabava de ser libertado, vai aguardar julgamento em liberdade, com apresentações diárias às autoridades.

O indivíduo, residente em Gaia e sem profissão conhecida, tinha sido detido em flagrante delito na madrugada de quinta-feira por elementos da patrulha de Arcozelo, por tentativa de furto de uma viatura, tendo sido conduzido ao posto para elaboração do expediente. Após ter sido constituído arguido, foi libertado.

Por meio ainda desconhecido, conseguiu abrir um Citroën da GNR, estacionado à porta do posto. Destravou o carro e empurrou-o até conseguir embalar o veículo, aproveitando uma inclinação favorável. Mas, a cerca de 100 metros, com a direção trancada e a estrada que começava a subir, o indivíduo não conseguiu ir mais longe.

Os militares deram rapidamente conta do furto e foram atrás do carro. O suspeito ainda estava no interior e resistiu à detenção, tendo agredido os guardas e partido elementos do habitáculo. Voltou para o posto, novamente detido.