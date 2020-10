Ladrões atacam em Amarante

António Orlando Hoje às 18:55 Facebook

Uma sucessão de assaltos, na madrugada desta sexta-feira, varreu um conjunto de lojas e cafés na cidade de Amarante.

Os suspeitos, por método de arrombamento de portas, atacaram em vários pontos da cidade - um café e uma loja no edifício Santa Luzia, uma pastelaria no edifício Mirante e um café no edifício Madalena.

Roubaram sobretudo tabaco e bebidas brancas, tendo as zonas de armazenamento de bebidas dos estabelecimentos sido todas passadas a pente fino. As máquinas registadoras também foram abertas pelos assaltantes, que deixaram um rastro de destruição nas máquinas de tabaco.

Os assaltos terão ocorrido "por volta das quatro horas da madrugada", hora a que os inquilinos de um dos prédios assaltados deram "conta de barulhos estranhos". "Ainda fui à varanda ver o que é que se passava, mas não vi nada. Pelos vistos, os ladrões entraram pelas traseiras", atirou o morador, em declarações ao JN.

A GNR tomou conta da ocorrência através do Núcleo de Investigação Criminal, que está a investigar os assaltos que, apurou o JN, têm sido frequentes nas últimas semanas.