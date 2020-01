Ladrões em fuga depois de capotarem carro roubado em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 12:36 Facebook

Um grupo de ladrões, de número ainda desconhecido, despistou-se e capotou num carro de marca Audi A3, na segunda-feira à noite, em Guimarães. O veículo tinha sido roubado na madrugada anterior. Sofreram ferimentos mas fugiram.

A PSP de Guimarães está a investigar as circunstâncias que envolveram o acidente, ocorrido pelas 23.30 horas de ontem na rua da Fonte Santa, na freguesia de Urgezes, em Guimarães.

O carro tinha sido roubado na madrugada anterior de um parque de estacionamento localizado nas imediações do parque de lazer da Ínsua, na vila de Ponte, também no concelho de Guimarães, mas a cerca de dez quilómetros do local onde acabaria por aparecer capotado.

Ao que tudo indica, os ladrões despistaram-se numa curva em Urgezes, na estrada que liga à freguesia de Pinheiro. Depois de bater contra o muro, o carro capotou e causou um grande aparato, deixando em sobressalto os moradores daquela localidade. Os Bombeiros de Guimarães e a PSP foram mobilizados para o local, mas não encontraram qualquer ocupante.

Ao que tudo indica, os ladrões fugiram noutro carro, que também circulava na via àquela hora, e deixaram um rasto de sangue considerável, indicando que sofreram ferimentos com o despiste. Os Bombeiros de Guimarães acabaram por não socorrer qualquer uma das vítimas.

A PSP de Guimarães recolheu provas para a investigação e continua em busca do grupo de assaltantes, que está a monte. Pela análise ao carro, foi possível perceber que o mesmo foi furtado pelo método de "ligação direta". Para entrarem dentro da viatura, os ladrões partiram o vidro de trás, do lado do condutor.