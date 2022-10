Ladrões invadem casa e agridem dono durante horas para roubar

Marta Lima Hoje às 16:00 Facebook

Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 25 e os 49 anos, sequestraram e agrediram um homem para o assaltar, no interior de casa no concelho de Nordeste, nos Açores. A vítima logrou fugir e deu o alerta. A PSP foi no encalço dos ladrões e conseguiu detê-los na Ribeira Grande.

O grupo, munido de catanas e martelos, entrou na casa e coagiu, através de ameaças e agressões, o homem a entregar os seus pertences. "Após algumas horas de terror, o lesado conseguiu escapar e alertar as autoridades policiais", relata a PSP através de comunicado. Os suspeitos terão então fugido num veículo em direção à cidade da Ribeira Grande, na Ilha de S. Miguel.

Através de várias diligências policiais, agentes da PSP avistaram o carro e, após o reforço de meios, abordaram-no. Confirmaram então que era um veículo "sobejamente conhecido" por ser utilizado na prática reiterada de diversos ilícitos criminais, com maior incidência nos furtos e tráfico de estupefacientes.

Os cinco suspeitos foram imobilizados e algemados pelos polícias da Esquadra da Ribeira Grande. Após revista à viatura, encontraram aparelhos eletrónicos alegadamente roubados, diversas armas e estupefacientes, destacando-se 16 plantas de canábis e 151 doses de liamba.

Os arguidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretadas apresentações diárias para dois, já com antecedentes criminais, e apresentações intercaladas para os restantes membros do gangue.