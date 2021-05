Ladrões levaram 60 mil euros de carrinha dos CTT na Boavista

RP Hoje às 15:07 Facebook

Uma carrinha de transporte de encomendas, ao serviço dos CTT, foi assaltada, na tarde de quarta-feira, em frente à estação dos correios da Rua de Pedro Hispano, no Porto. Três indivíduos terão levado objetos avaliados em mais de 60 mil euros, provenientes de uma ourivesaria nas imediações.

O assalto ocorreu entre as 16.15 e as 16.25 horas e só foi detetado após a motorista ter arrancado e, já perto do Centro Comercial Dallas, ter visto um orifício na porta.

Foi então que uma testemunha afirmou ter visto três indivíduos a entrar e a remexer o interior da carrinha.

Levaram objetos que haviam sido carregados pouco tempo antes numa ourivesaria situada nas imediações e que foram avaliados em mais de 60 mil euros.

A PSP esteve no local.