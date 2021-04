Ladrões usavam GPS para vigiar patrões do calçado e têxtil

Delfim Machado Hoje às 10:48 Facebook

Cinco feirantes e um trolha começaram a ser julgados em Guimarães por roubos e tentativa de homicídio a um ourives da Póvoa de Lanhoso.

O Tribunal de Guimarães começou, na segunda-feira, a julgar seis homens suspeitos de roubos e tentativas de roubo, em fábricas têxteis e calçado do Norte e Centro do país, que instalavam localizadores de GPS nos carros dos empresários para saberem onde se encontravam as mercadorias.

Foi assim, por exemplo, no caso do dono de um armazém de calçado da Póvoa de Varzim. Segundo o Ministério Público, "os suspeitos colocaram um dispositivo de localização GPS numa viatura, a fim de rastrear o condutor e identificar os locais de paragem da viatura, para, desse modo, localizar o armazém / fábrica que pretendiam assaltar".