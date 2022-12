Ladrões vandalizam capela em cemitério de Penafiel

Uma capela, no cemitério de Entre-os Rios, em Penafiel, foi vandalizada, na madrugada de quarta-feira. Os ladrões levaram um crucifixo de cobre e uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, deixando o caixão caído no chão.

Mexeram com a parte sentimental das pessoas, e isso é que é o pior", disse Manuel Silva, proprietário da capela, lamentando o facto de os assaltantes terem mexido no caixão do seu pai.

Foi uma moradora do local que, na quarta-feira de manhã, deu o alerta. Os ladrões partiram o vidro da entrada da capela e, já no interior, destruíram uma urna que estava numa das três prateleiras existentes no local.