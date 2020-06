Lâminas de barbear usadas como armas nas cadeias

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:11 Facebook

Há casos de ataques a guardas prisionais e a reclusos. Sindicato exige medidas para resolver situação desvalorizada pelas autoridades.

Sandro Bernardo, o homem de 32 anos suspeito de matar a própria filha, Valentina, tentou suicidar-se com uma lâmina de barbear fornecida pela própria cadeia, quando estava, em isolamento, numa cela da prisão de Lisboa. Sobreviveu à automutilação, mas para o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) as lâminas das giletes são autênticas armas, que tanto podem ser utilizadas em tentativas de suicídio, como em ataques a outros presos ou mesmo a guardas prisionais. Um caso de ataque contra uma guarda aconteceu recentemente, no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

O sindicato exige, por isso, medidas para "reduzir ou evitar" situações deste género, mas para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e para a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) "não se justifica" qualquer intervenção, uma vez que são "muito pouco frequentes os casos em que estas lâminas são convertidas em armas artesanais".