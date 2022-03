Lancha da GNR estará quatro meses a patrulhar mar italiano

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:27 Facebook

Bojador custou 8,5 milhões de euros e foi adquirida para guardar a costa portuguesa. Embarcação com 21 militares participará na primeira missão internacional

A Lancha da GNR "Bojador" vai passar os próximos quatro meses no mar da Sardenha, em Itália, ao serviço da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (Frontex). A tripulação, constituída por 21 militares, estará empenhada no controlo dos fluxos de imigração irregular e no combate à criminalidade transfronteiriça.

A embarcação fez a viagem inaugural em maio do ano passado, depois de um investimento de 8,5 milhões de euros financiado pelo Fundo para a Segurança Interna. Na ocasião, foi explicado que a lancha tinha sido adquirida para reforçar o papel da GNR na guarda costeira e que seria usada, sobretudo, em ações de patrulhamento e interceção em toda a costa e mar nacional.