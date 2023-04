Lancha da GNR resgata 164 migrantes ao largo da Calábria

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, numa operação conjunta com a Guardia Costeira italiana, resgatou hoje 164 migrantes que viajavam numa embarcação a 77 milhas náuticas da costa calabresa de Crotone, informou a guarda.

A GNR adianta, num comunicado, que, no âmbito operação conjunta "THEMIS 2023" e numa ação de vigilância, a lancha de Patrulhamento Costeiro "Bojador" com recurso aos seus sistemas de vigilância detetou, cerca das 01:00 de hoje, uma embarcação que se dirigia para a costa italiana, carregada de migrantes.

No desenrolar da operação, e com o apoio de duas outras embarcações da Guardia Costeira italiana, "foi possível apurar que se tratava de uma embarcação de recreio com 164 migrantes a bordo, tendo sido encetadas diligências para realizar o resgate dos migrantes.

Os migrantes resgatados nas águas do Mediterrâneo foram divididos pelas embarcações presentes no local, tendo sido transportados pela "Bojador" 98 refugiados, dos quais 89 homens, duas mulheres e sete crianças, que foram encaminhados para o porto de Crotone, na Calábria.

Os restantes migrantes foram transportados pelas duas embarcações da Guardiã Costeira.

A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro, vai participar com a Lancha de Patrulhamento Costeiro "Bojador" na operação"THEMIS 2023" - Itália, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça, até 12 de julho de 2023.