Lancha rápida abandonada foi recolhida junto à praia de Vale Currais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Embarcação equipada com três motores potentes é semelhante às usadas para o tráfico de droga. Lancha foi encontrada pela GNR e recolhida pela Autoridade Marítima Nacional.

Mais uma lancha rápida, com características semelhantes às usadas no tráfico de droga, foi abandonada no mar. A embarcação foi encontrada, na tarde do último domingo, junto às rochas da praia de Vale Currais, no Carvoeiro, a cerca de 53 quilómetros de Vilamoura.

Ao JN, a GNR refere que os militares do posto do Carvoeiro responderam a uma denúncia e que quando chegaram ao local encontraram "uma embarcação de alta velocidade, do tipo semirrígida, equipada com três motores de 425Hp". "Encontrava-se na zona de rebentação da ondulação junto às rochas na praia de Vale Currais - Carvoeiro, visivelmente danificada pela ação do mar", descreve.