Lancha "voadora" atrelada a trator atolou e foi abandonada junto ao rio Mondego

A GNR detetou e recolheu mais uma lancha "voadora", normalmente usada para o tráfico de droga. A embarcação estava atrelada a um trator agrícola e foi abandonada na margem do rio Mondego, na Murraceira, Figueira da Foz, com 199 jerricãs cheios com quatro mil litros de combustível. Os traficantes não conseguiram levar a embarcação até à água, porque o atrelado que a transportava ficou preso na areia.