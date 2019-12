Lar do Comércio averiguado por "corrupção" na admissão de idosos

Nuno Miguel Maia Hoje às 07:32, atualizado às 08:07 Facebook

Segurança Social detetou pagamentos indevidos para entrar em lar de Matosinhos. Suspensão de financiamento foi decidida mas não executada. Direção da instituição nega exigir "verbas não regulamentares ou legais" a utentes.

Suspeitas de "pagamento como critério de admissão de utentes" idosos e indícios de obtenção de "vantagem patrimonial indevida"/corrupção por parte do Lar do Comércio levaram o Instituto da Segurança Social (ISS) a multiplicar averiguações sobre esta instituição instalada em Leça do Balio, Matosinhos, e que acolhe quase 300 idosos.

Em causa estão supostas exigências de pagamentos, como "donativo sem contrapartidas" e "renda vitalícia", existindo inclusive quem garanta ter sido levado a pagar "50 mil euros" e ainda 675 euros por pessoa/mês.

