Latas solidárias para ajudar Bombeiros de Penafiel foram furtadas

Foram furtadas quatro latas destinadas à angariação de verbas para a aquisição de um autotanque para os Bombeiros Voluntários de Penafiel, denunciou a corporação.

"Lamentavelmente, existem atitudes e valores que em nada dignificam o comportamento humano. A nossa manifestação é de total repúdio por este tipo de situações", escrevem os Bombeiros, que distribuíram as latas solidárias por vários estabelecimentos comerciais e de restauração do concelho, com vista a angariar verbas para a aquisição de um novo autotanque, para substituir um que perderam num acidente ocorrido durante o combate a um incêndio, em maio passado.

Foi durante a recolha das latas que tiveram conhecimento que quatro delas tinham sido furtadas (uma apareceu aberta nos WC públicos), dos estabelecimentos APP Café, Adega 33, Casa dos Croissants e Verland.

Segundo a corporação, "foram recolhidas as imagens de vídeo do APP Café que as cedeu gentilmente para que seja identificada a pessoa em questão e para que ninguém no futuro seja vítima deste tipo de situações". Nas imagens, aparece uma mulher, identificada como a alegada autora dos furtos, contra quem o dono do café já apresentou queixa nas autoridades.

Os Bombeiros Voluntários de Penafiel informam ainda que de momento "não se encontram a realizar nenhum peditório porta a porta, nem têm nenhuma lata distribuída. "Caso encontrem alguém a realizar peditórios, informem de imediato as autoridades e os Bombeiros", pedem através de um texto publicado nas redes sociais.