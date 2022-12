Lei "criminaliza" formas usadas por trabalhadores do sexo para se protegerem

Quando Vítor Valente, trabalhador do sexo em part-time há 17 anos, se desloca a casa de um cliente, costuma deixar com um colega ou amigo a identificação e a morada da pessoa com quem se vai encontrar. A partilha não é capricho nem denúncia.

"É para não me encontrar numa situação inesperada, em que ninguém sabe onde estou nem com quem", explica, ao JN, o ativista do Movimento dos Trabalhadorxs do Sexo (MTS), que, embora nunca tenha passado por uma situação de violência, tem consciência de que corre esse risco. Até porque, acrescenta, há na legislação portuguesa uma "contradição absurda": "A prostituição e o restante trabalho sexual não são ilegais, mas depois todas as suas formas de o exercer em segurança, com transparência e sem ser num contexto de estigma ou marginalização, são criminalizadas". E, "por norma", quem sofre com a violência não apresenta queixa na Polícia, por "receio".

Ontem, foi o Dia Internacional contra a Violência sobre Trabalhadores do Sexo, um fenómeno cuja dimensão está longe de ser conhecida.