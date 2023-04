Lei dos Metadados: solução deve estar pronta dentro de um mês

Alexandre Panda Hoje às 08:17 Facebook

Grupo de trabalho ultima pormenores para obter uma lei de metadados "robusta" que seja do interesse da investigação criminal.

A solução legislativa destinada a adaptar a Lei dos Metadados aos condicionalismos impostos pelo acórdão do Tribunal Constitucional (TC), de abril do ano passado, está prestes a sair da Assembleia da República. Deputados do PSD, PCP e Chega apresentaram projetos de lei, enquanto PS e Iniciativa Liberal submeteram propostas de alteração ao diploma do Governo. O grupo de trabalho vai reunir-se nas próximas semanas, na tentativa de apresentar um texto comum que represente um consenso e que dê "robustez política" ao diploma.

O processo legislativo, que visa permitir a utilização de metadados para fins de investigação criminal, começou há cerca de um ano, pouco depois do acórdão do TC ter sido divulgado.