Leixões: contentor trazia 700 quilos de cocaína em carga de milho

Polícia Judiciária faz apreensão no porto de Leixões. Droga vinha do Paraguai e terá relação com outro carregamento de mais de quatro toneladas detetadas no dia anterior em Roterdão.

A Polícia Judiciária do Porto apreendeu 697 quilos de cocaína num contentor de milho que chegou ao porto de Leixões proveniente do Paraguai. A droga estava escondida num compartimento dissimulado e construído propositadamente para o efeito. Em março, noutra operação, já tinham sido apreendidos 800 quilos.

O barco que transportava o contentor carregado de milho, de 40 toneladas, saiu de um porto fluvial situado perto de Assunção, a capital do Paraguai, no dia 20 de agosto, tendo passado pelo Uruguai e pelo Brasil antes de rumar a Portugal e a Leixões. Os traficantes tinham criado uma parede dupla no contentor, arranjando desta forma espaço para esconder a droga.