Levam registadora e máquina do tabaco de restaurante em 58 segundos

O assalto demorou 58 segundos. Três pessoas entraram, esta madrugada de segunda-feira, na Pizzaria Da Villa, em S. Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim, e uma delas dirigiu-se à caixa registadora. As outras duas trataram da máquina do tabaco.

"É desconcertante chegar aqui e, depois de um fim de semana de muito trabalho, ver tudo estragado", afirmou, ao JN, o dono da pizzaria, Carlos Leituga.

O alarme, conta, soou às 4.29. Primeiro, tentaram estroncar a porta da frente. Não conseguiram entrar. Acabaram por estroncar e partir uma porta lateral. Eram três, todos de carapuço na cabeça. Depois de entrar, não hesitaram um segundo.

"Pela maneira como foram direitinhos aos sítios, nota-se que era gente que conhecia a casa", continua a contar Carlos Leituga, que mora a oito minutos do restaurante, mas, quando lá chegou, já não havia nem sinal dos assaltantes. Entre os vizinhos, ninguém se apercebeu de nada.

No fim de semana, a freguesia recebeu o Rates Billing - o encontro anual de Land Rover. Carlos teve mais movimento e tinha, por isso, mais moedas do que o costume no caixa: 170 euros. A gaveta foi levada por um dos assaltantes, enquanto os outros dois carregaram a máquina do tabaco. Em menos de um minuto, saíram.

Carlos lamenta o dinheiro e os prejuízos, mas, sobretudo, o transtorno: duas portas estroncadas, a gaveta da registadora, uma cortina rasgada, o dia de folga passado em limpezas e burocracias ("seguros, polícia, alarme, condomínio, loja de alumínios, informático... enfim").

A GNR esteve no local e está, agora, a investigar o caso.