Levaram 50 mil euros em aves exóticas de loja em Lourosa 

Dois homens assaltaram, na madrugada desta quinta-feira, uma loja de aves exóticas em Lourosa, Santa Maria da Feira. Os animais levados estão avaliados no valor de 50 mil euros.

Por volta das 2.15 horas, dois homens de cara descoberta forçaram a porta da "Alvespets". Já no interior começaram a apoderar-se de várias aves, entre as quais papagaios e catatuas que ali estavam, maioritariamente para venda, mas também algumas que se encontravam em tratamento. Tartarugas com custo unitário de 200 euros também foram roubadas.