Liberdade para cadastrado detido por atear oito fogos em Santarém

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem suspeitos de ter ateado oito fogos florestais entre os dias 16 de julho e 16 de agosto, em zonas próximas da sua residência, em Alcanede, no concelho de Santarém.

Os incêndio terão sido provocados por chama direta com utilização, nalguns casos, de um acelerante de combustão ou de artefacto retardador​​​​​ e a PJ, que teve o apoio do Grupo de Trabalho de Redução de Ignições do Centro, refere que o homem, com 48 anos, justificou os incêndios deflagrados por sofrer de problemas do foro mental.

De acordo com a Judiciária, o detido tem antecedentes policiais e criminais por crimes da mesma natureza.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações semanais.