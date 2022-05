Liberdade para cadastrados que vandalizaram 13 carros e destruíram esquadra no Porto

Reis Pinto Hoje às 17:49, atualizado às 17:59 Facebook

Os dois cadastrados que, na quarta-feira, no Porto, vandalizaram e assaltaram 13 carros, destruíram o interior de um carro patrulha e da esquadra do Bom Pastor e ainda tentaram agredir os agentes da PSP que os tentavam deter foram libertados pelo Tribunal.

Os indivíduos, com 30 e 37 anos, operador de máquinas e empregado comercial, residentes em Rio Tinto, Gondomar, foram detidos cerca das 4.40 horas de quarta-feira, quando foram surpreendidos na Rua do Dr. Manuel Laranjeira, a assaltar o interior de um automóvel ali estacionado.

Ao verem os agentes, reagiram com violência e tentaram a fuga mas não conseguiram. Na viagem até à esquadra do Bom Pastor, danificaram a viatura policial com murros e pontapés.

Já na esquadra, partiram parte do mobiliário do espaço com murros e pontapés, e houve necessidade de uma intervenção mais musculada por parte das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.

Foram ouvidos, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial e saíram em liberdade, estando obrigados a apresentações bissemanais nos postos de polícia da área de residência.