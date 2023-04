Libertado e em fuga angariador de imigrantes ilegais com passaportes diplomáticos falsos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Passaportes diplomáticos falsos de São Tomé e Príncipe, com um preço mínimo de 2500 euros no mercado negro, permitiram que em menos de um ano, pelo menos, 20 cidadãos africanos entrassem ilegalmente em Portugal. O esquema era liderado por um guineense, que se apresentava no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com o cargo diplomático de primeiro-secretário do Governo de São Tomé e Príncipe e emprestava aos clientes roupas e malas luxuosas para que estes atravessassem a fronteira aparentando ser médicos ou políticos abastados.

Apesar de não ter residência em Portugal e usar um passaporte falso, o angariador foi libertado pelo tribunal e o seu paradeiro é desconhecido das autoridades. Também três dos quatro imigrantes ilegais detetados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na última viagem desapareceram após terem pedido asilo.

O homem, com 52 anos, integra uma rede de imigração ilegal e faz do crime modo de vida. Começa por angariar cidadãos em Angola, Guiné Bissau, Cabo Verde, Senegal, Marrocos e Gana à procura de melhores condições de vida e monta todo o esquema que lhes permite entrar na Europa. Um dos primeiros passos é a falsificação de passaportes diplomáticos de São Tomé e Príncipe com os dados biográficos dos imigrantes, a quem fornece roupa europeia e até bagagem luxuosa para que ninguém suspeite da sua proveniência nos controlos alfandegários. Em seguida, junta entre três a cinco pessoas no aeroporto de uma capital africana e acompanha-as na viagem até Lisboa.