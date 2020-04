Rogério Matos Hoje às 15:52 Facebook

Liberdade condicional por bom comportamento após cumprir 15 dos 19 anos de cadeia.

Euclides Tavares foi libertado após cumprir 15 dos 19 anos de prisão a que tinha sido condenado pelo homicídio do agente da PSP Irineu Diniz, em fevereiro de 2005, na Cova da Moura, Amadora. A vítima, de 33 anos, estava dentro dum jipe da PSP, em patrulha, quando foi atingido com 22 tiros, seis na face. Juntamente com Euclides foi condenado Luís Santos, este a 23 anos.