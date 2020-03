Libertado o homem que matou cães a tiro em Palmela

Rogério Matos Hoje às 19:12 Facebook

Um homem de 31 anos que foi detido na terça-feira, em Palmela, por violência doméstica e maus-tratos a animais de companhia foi libertado esta quarta-feira pelo Tribunal de Setúbal.

O Juiz de Instrução Criminal aplicou ao suspeito as medidas de coação de apresentações periódicas semanais à esquadra da sua residência, proibição de contacto com a ofendida, proibição de frequentar ou aceder a casa da mesma e proibição de ter animais de companhia. O homem está indiciado de um crime de violência doméstica agravado e 20 crimes de maus-tratos a animais, apurou o JN.

Na terça-feira, a GNR encontrou na casa do arguido, na Quinta do Anjo, três cadáveres de cães da raça potencialmente perigosa American Bully que, de acordo com aquela força de segurança, foram mortos a tiro pelo suspeito, cujo revolver utilizado foi apreendido pelas autoridades, bem como chumbos de 4,5 mm. A GNR encontrou ainda 16 cães (11 crias e cinco adultos) que o suspeito mantinha em casa para venda. A Guarda apurou que o homem não tinha habilitação ou certificação para a venda dos animais.

A queixa chegou às autoridades pela ex-companheira, de 42 anos, de quem o homem estava separado há poucas semanas. À GNR, além de ter denunciado a criação ilegal de cães potencialmente perigosos, a vítima disse ser alvo de agressões físicas e psicológicas, e perseguida no local de trabalho há três anos.

Os 16 animais foram entregues a um familiar do arguido, que se declarou fiel depositário. Durante a investigação, os animais não podem ser vendidos nem adotados, e têm de ser bem cuidados. Os cadáveres enterrados no quintal foram encaminhados para a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, para serem sujeitos a necropsia, que determinará a causa da morte.