Libertado suspeito de fogo posto num armazém em Braga

O suspeito de ter ateado fogo nas traseiras de um armazém, em Braga, na madrugada deste sábado, e que havia sido detido pela PJ de Braga, foi libertado, tendo apenas de fazer apresentações semanais na PSP, pois o caso ainda está longe de ser esclarecido.

As chamas irromperam cerca das oito horas da manhã de sábado e os Bombeiros Sapadores de Braga deram com um homem, de 39 anos, inanimado perto do foco do incêndio, tendo havido arrombamento do telhado de um dos armazéns contíguos.

Tudo indica que o furto de três aparafusadoras e de duas rebarbadoras, avaliados em cerca de 1.600 euros, tenha sido cometido por terceiros, uma vez que o único suspeito detido pela PJ de Braga estava inconsciente e o material também não foi recuperado.

PUB

Segundo fontes policiais contactadas pelo JN, quatro horas antes do incêndio, já tinha soado o alarme, admitindo as autoridades que o detido seria cúmplice dos assaltantes ou até não ter nada a ver com o furto da maquinaria, só ateando o fogo.

Sendo toxicómano, o detido, habitualmente emigrado na Bélgica, onde é operário da construção civil, alega ter caído do monte perto de casa, na Rua da Granja, em Braga, fazendo uma fogueira com paletes de madeira, alegadamente para se aquecer.

Em face das dúvidas, o Tribunal de Braga manteve termo de identidade e residência e decretou apresentações semanais à PSP de Braga, enquanto a Polícia Judiciária de Braga não esclarecer cabalmente as circunstâncias do incêndio e do furto das peças.