Libertado suspeito de liderar PCC em Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonardo Serro dos Santos, apontado como o líder em Portugal e na Europa, da organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), foi libertado. Este brasileiro, que chegou a viver na Parede, Cascais, tinha sido detido no Dubai, no cumprimento de uma "red notice" emitida pela Interpol a pedido das autoridades brasileiras. As mesmas que, garante o advogado Klaus Luchtenberg, não requereram a extradição de Leonardo Serro dos Santos dentro dos prazos legais.

"As autoridades brasileiras não apresentaram o pedido de extradição dentro da data e Leonardo Serro dos Santos foi libertado. Isto demonstra que já não têm interesse no Leonardo, o que fortalece a tese da defesa. Leonardo Serro dos Santos não está envolvido em organizações ligadas ao tráfico de droga", refere Klaus Luchtenberg.

Ao JN, o advogado insiste que Leonardo Serro dos Santos, com 47 anos, nunca integrou a estrutura do PCC e muito menos foi o líder da célula portuguesa e europeia do maior e mais perigoso cartel brasileiro. "A empresa de agenciamento de jogadores que ele criou em Portugal nunca teve qualquer faturação, o que faz cair por terra a tese de que esta serviria para "lavagem" de dinheiro", justifica.