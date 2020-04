Libertados 240 presos até às 17 horas deste sábado

Nelson Morais Hoje às 20:12 Facebook

Os tribunais libertaram 240 reclusos, até às 17 horas deste sábado, em execução da lei que a Assembleia da República aprovou, no contexto da pandemia do novo coronavírus, para aliviar o sistema prisional.

A informação foi prestada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), neste primeiro dia de vigência da Lei 9/2020, que abriu várias vias para a saída de presos das cadeias.

"Até às 17 horas beneficiaram de decisão judicial de libertação um total de 240 reclusos em todo o país, estimando-se que, até ao fim do dia de hoje, o número seja superior", lê-se em comunicado do CSM.

No dia em que apresentou a proposta de lei do Governo, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estimou a libertação de aproximadamente 1200 reclusos dos mais de 12 mil que estavam nas cadeias portuguesas. Mais tarde, veio dizer que, afinal, as medidas aprovadas permitiam libertar cerca de 2000.

O CSM informou que foram libertados os referidos 240 reclusos até as 17 horas deste sábado, porque os tribunais de execução de penas Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Ponta Delgada estiveram "em pleno funcionamento" neste sábado, "com o reforço de quadros que se afigurou necessário à aplicação das normas excecionais previstas na Lei n.º 9/2020".

De resto, o Conselho assegurou que "o sistema judicial de execução de penas, e os profissionais que nele trabalham, têm plena capacidade de dar integral e rápido cumprimento às disposições da Lei que hoje entrou em vigor".